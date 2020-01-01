Виды велосипедов Велосипедов существует ну очень много. Самые популярные модели: городской — как вытекает из названия, подходит для езды по городу, то есть качественному покрытию;

горный — модель, которая предназначена для езды по некачественным дорогам или их полному отсутствию;

гибрид — велосипед с характеристиками нескольких видов. Зачастую это более легкая версия горного велосипеда;

велосипед для фристайла — позволяет выполнять различные трюки и впечатлять окружающих. К ним относятся мод и BMX;

трековый — спортивный экземпляр, подходит для езды исключительно по специальной трассе. Для езды на таких велосипедах нужна специальная велоэкипировка: шлем, специальный велокостюм и обувь;

электровелосипед — стремительно набирающая популярность модель, которая позволяет не крутить педали благодаря встроенному аккумулятору;

детский велосипед — четырехколесные, трехколесные и двухколесные. Хотим остановиться подробнее на детском велосипеде. Наверное, это лучший подарок для ребенка. Гаджеты, игрушки и книги тоже хорошо справляются с этой ролью, но восторг, который ребенок получит от своего первого велосипеда, останется с ним на всю жизнь. Выберите велосипед по возрасту вашего ребенка — и море эмоций ему и вам обеспечены.

Как купить велосипед недорого с доставкой? Проблем с тем, чтобы купить велосипед недорого, не будет. К примеру, их выбор впечатляет на площадке Bigl.ua. Тут представлены как новые модели, так и бу. А заказать их можно с доставкой по всей Украине. Ваш велосипед приедет в Киев, Львов, Харьков, Одессу и другие города.

Если ваш велосипед требует обновления, тут же вы можете заказать велозапчасти: шины, тормоза, педали, цепи и другое. Купить бу велосипед - безопасно? Если говорить о покупке бу велосипеда, это совсем не страшно. А еще это возможность ощутимо сэкономить. Бывает, что велосипед использовали несколько раз, и по каким-то причинам он не подошел (к примеру, сидушка не подходит владельцу). Тогда можно купить практически новый велосипед по очень выгодной цене. Не стесняйтесь задавать продавцу вопросы, тогда вы сможете создать представление о выбранной модели.