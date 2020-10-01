Квадрокоптер Doomsday Spider. Дрон. Гарантия 1 Год.

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Квадрокоптер Doomsday Spider
Радиоуправляемый квадрокоптер Doomsday Spider.
Кроме обычных летающих движений, Doomsday Spider способен выполнять переворотна 360 градусов.
Квадрокоптер Doomsday Spider имеет яркие светодиоды, поэтому полеты в темное время суток выглядит очень эффектно.
Doomsday Spider снабжен 6-ти осевым гироскопом, что позволяет стабилизировать квадрокоптер в полете и осуществлять все задуманные команды. Легко заряжается по кабелю USB от компьютера, ноутбука или мобильного аккумулятора.
Особенности модели квадракоптера Doomsday Spider:
6-ти осевая система стабилизации
4-х канальный пульт управления 2.4GHz
Переворот на 360
Гироскоп обеспечивает стабильный полет
Светодиодные эффекты
Простая и удобная зарядка через USB кабель
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Спецификация:
Размеры: 170 х 170 х 40 мм
Аккумулятор: Li-pol 3,7 V 900 mAh
Метод зарядки: USB
Время зарядки: около 40 минут
Время полета: около 30 минут
Движение: вверх/вниз, влево/вправо, вперед/назад, вращение
Количество каналов: 4
Комплект поставки Doomsday Spider:
• 1 x Квадрокоптер Doomsday Spider
• 1 x Пульт управления
• 1 x Зарядное устройство
• 1 x Набор запасных пропеллеров
• 1 x Фирменная упаковка
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