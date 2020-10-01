Описание Квадрокоптер Doomsday Spider. Дрон. Гарантия 1 Год.

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Квадрокоптер Doomsday Spider

Радиоуправляемый квадрокоптер Doomsday Spider.

Кроме обычных летающих движений, Doomsday Spider способен выполнять переворотна 360 градусов.



Квадрокоптер Doomsday Spider имеет яркие светодиоды, поэтому полеты в темное время суток выглядит очень эффектно.

Doomsday Spider снабжен 6-ти осевым гироскопом, что позволяет стабилизировать квадрокоптер в полете и осуществлять все задуманные команды. Легко заряжается по кабелю USB от компьютера, ноутбука или мобильного аккумулятора.



Особенности модели квадракоптера Doomsday Spider:

6-ти осевая система стабилизации

4-х канальный пульт управления 2.4GHz

Переворот на 360

Гироскоп обеспечивает стабильный полет

Светодиодные эффекты

Простая и удобная зарядка через USB кабель

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Спецификация:

Размеры: 170 х 170 х 40 мм

Аккумулятор: Li-pol 3,7 V 900 mAh

Метод зарядки: USB

Время зарядки: около 40 минут

Время полета: около 30 минут

Движение: вверх/вниз, влево/вправо, вперед/назад, вращение

Количество каналов: 4

Комплект поставки Doomsday Spider:

• 1 x Квадрокоптер Doomsday Spider

• 1 x Пульт управления

• 1 x Зарядное устройство

• 1 x Набор запасных пропеллеров

• 1 x Фирменная упаковка

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