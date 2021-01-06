Описание Кепка Майнкрафт Minecraft Крипер (бейсболка)

Кепка Майнкрафт Minecraft Крипер (бейсболка)

Крипер (от англ. Creeper, от слова to creep — «ползать») — зелёный, практически бесшумный моб-камикадзе. При приближении к игроку на небольшое расстояние начинает шипеть и взрывается спустя 1,5 секунды. При детонации издаёт звук, похожий на обычный взрыв, но мягче и короче.

Модная кепка(бейсболка) будет отличным подарком для ребенка, который в тренде!

Мы наносим печать сами, поэтому на кепке может быть любое изображение, которое Вы пожелаете.



Размеры: длина окружности кепки - 55 см в стандартном расположении застёжки.