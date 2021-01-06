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Кепка Майнкрафт Minecraft Крипер (бейсболка)
  • Кепка Майнкрафт Minecraft Крипер (бейсболка) - Фото
  • Кепка Майнкрафт Minecraft Крипер (бейсболка) - Фото
  • Кепка Майнкрафт Minecraft Крипер (бейсболка) - Фото

Кепка Майнкрафт Minecraft Крипер (бейсболка)

Код товара: 00439
НАРОДНАЯ ЛАВКА
г. Белгород-днестровский
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Рейтинг продавца
5.0
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25 отзывов
1 год и 11 месяцев на Bigl.ua
В наличии
160грн.
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    Описание Кепка Майнкрафт Minecraft Крипер (бейсболка)

    Кепка Майнкрафт Minecraft  Крипер (бейсболка)

    Крипер (от англ. Creeper, от слова to creep — «ползать») — зелёный, практически бесшумный моб-камикадзе. При приближении к игроку на небольшое расстояние начинает шипеть и взрывается спустя 1,5 секунды. При детонации издаёт звук, похожий на обычный взрыв, но мягче и короче.

    Модная кепка(бейсболка) будет отличным подарком для ребенка, который в тренде!

    Мы наносим печать сами, поэтому на кепке может быть любое изображение, которое Вы пожелаете. 


    Размеры: длина окружности кепки - 55 см в стандартном расположении застёжки.
    Тип нанесения: Сублимация на ткани.

     

     
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    Отзывы о продавце НАРОДНАЯ ЛАВКА
    • Інна Г.
      06.01.21
      • Цена актуальна
      • Товар в наличии
      • Товар соответствовал описанию
      • Доставили вовремя
      • Связались на следующий день
    • Софья Р.
      21.12.20
      • Цена актуальна
      • Товар в наличии
      • Товар соответствовал описанию
      • Доставили вовремя
      • Связались в течение дня
    • Анна З.
      17.12.20
      • Цена актуальна
      • Товар в наличии
      • Товар соответствовал описанию
      • Доставили вовремя
      • Связались сразу
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